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GeriSpor İtalya İspanya maçı ne zaman? İşte EURO 2020 yarı final maçının ayrıntıları
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Spor Arena
Haber Giriş: 04.07.2021 - 22:52 | Son Güncelleme:

İtalya İspanya maçı ne zaman? İşte EURO 2020 yarı final maçının ayrıntıları

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İtalya İspanya maçı ne zaman? İşte EURO 2020 yarı final maçının ayrıntıları

İtalya İspanya maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. Peki, İtalya İspanya maçı ne zaman?

EURO 2020 çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta İspanya, İsviçre'ye penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmişti. İtalya'nın da Belçika'yı elemesi sonrası yarı final eşlemesi netleşti. İşte, EURO 2020 yarı final maçının ayrıntıları...

İki takım arasındaki yarı final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

 

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