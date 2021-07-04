İtalya İspanya maçı ne zaman? İşte EURO 2020 yarı final maçının ayrıntıları
İtalya İspanya maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. Peki, İtalya İspanya maçı ne zaman?
EURO 2020 çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta İspanya, İsviçre'ye penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmişti. İtalya'nın da Belçika'yı elemesi sonrası yarı final eşlemesi netleşti. İşte, EURO 2020 yarı final maçının ayrıntıları...
İki takım arasındaki yarı final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.