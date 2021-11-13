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İtalya galibiyeti 90'da kaçırdı, İsviçre puanı aldı!

#İtalya#İsviçre#Dünya Kupası
İtalya galibiyeti 90da kaçırdı, İsviçre puanı aldı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 8 maç oynandı.

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C Grubu mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Widmer'in 11. dakikadaki golüyle geriye düşen İtalya, 36. dakikada Lorenzo ile beraberliği sağlarken, 90. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.

I Grubu'nda Wembley Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşan İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Maguire ve Henderson'ın da skora katkısıyla rakibini 5-0 mağlup etti.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Danimarka, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 yendi. Gruptaki 9. maçından da galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ilk kez kalesinde gol gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

İtalya-İsviçre: 1-1
Kuzey İrlanda-Litvanya: 1-0

- F Grubu

Moldova-İskoçya: 0-2
Avusturya-İsrail: 4-2
Danimarka-Faroe Adaları: 3-1

- I Grubu

Andorra-Polonya: 1-4
İngiltere-Arnavutluk: 5-0
Macaristan-San Marino: 4-0

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#İtalya#İsviçre#Dünya Kupası

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