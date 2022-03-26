İtalya ağlıyor! Son şampiyonun hezimeti manşetler

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Sonuncusu 2006’da olmak üzere dört Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan, ayrıca son Avrupa şampiyonu unvanını kemerinde taşıyan İtalya, üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nın dışında kaldı. 2018 öncesi play-off’ta İsveç’e elenen İtalya bir kez daha bu aşamada kaybetti ancak bu kez rakip Kuzey Makedonya gibi dünya futbolunda fazla söz sahibi olmayan bir ülke artçı depremi daha büyük oldu. Tek maçlı eleminasyon sistemiyle yapılan yarı final maçında Palermo’da ağırladığı rakibine 1-0 yenilen ‘Azzurri’ büyük şok yaşadı.

İtalya 'Cehennem'i yaşıyor

Mücadelenin büyük bölümünde rakibi üstünde büyük baskı kuran tam 30 şut çeken Gök Mavililer Aleksandar Trajkovski’nin 90+2’de uzak mesafeden attığı golle Katar rüyasına erken veda etti. Bu büyük hezimet Avrupa basınında geniş yer buldu. Marca “İtalya Dünya Kupası’nın dışında”, Tutto Sport “Hayırrrrr”, Corriere dello Sport “Cehennem”, La Gazetta dello Sport “Dünya Kupasının dışında”, L’Equipe ”İtalya çölde kayboldu” başlıklarını attı. Bu yenilgi, takımı 2020’de Avrupa şampiyonu yapan teknik direktör Mancini’nin de geleceğini sorgulatmaya başladı.

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Cannavaro ve Ancelotti gelebilir

Portekiz ile final oynamayı beklerken şimdi Türkiye ile hazırlık maçına hazırlanan İtalya’da teknik direktör Mancini Konya yolculuğu öncesi “Yaşadığımız hayal kırıklığı” çok büyük demekle yetinirken İtalyan basınına göre, 2019’un başından bu yana yalnızca iki maç kaybeden 57 yaşındaki teknik adamın 2026’da sona eren sözleşmesi çok daha erken bitirilecek. Hatta teknik direktörlük koltuğu için şimdiden Fabio Cannavaro ve Carlo Ancelotti’nin isimler geçmekte. Takım kaptanı Giorgio Chiellini ise maç sonrası Roberto Mancini’nin İtalya Milli Takımı için gerekli olduğunun altını çizdi.

2022'DEN BU YANA NE DEĞİŞTİ?

Roberto Mancini göreve geldikten sonra oyuncuları daha serbest bırakan ve yeteneklerini ön plana çıkaran bir sistem getirmişti. Bu yeni sistemi ve yeni yüzlerle İtalya Avrupa şampiyonu olmuştu. Lakin Leonardo Spinazzola’nin Dünya Kupası elemelerinde aşil tendonundan sakatlanmasının ardından Mancini eski sert disiplinli İtalyan sistemine döndü.

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· Mancini, elemelerde son dönemdeki tökezlemelere karşın Euro 2020’yi kazanan futbolcularda ısrar etti. Özellikle Lorenzo Insigne ve Nicolo Barella gibi kulüp performansı yerlerde olan oyuncularda ısrar etmesi eleştirildi.

· Lazio'da harikalar yaratan Ciro İmmobile milli takımda ise taraftarlara adeta saç baş yoldurdu.

EĞER JORGINHO ATABİLSEYDİ...

İtalya elemelerde 4 galibiyet, 4 beraberlikle İsviçre’nin ardından ikinci olduğu için play-off oynamak zorunda kalmıştı... Gök Mavililer İsviçre ile iki maçta da berabere kalırken iki maçta da penaltı ustası Jorginho penaltı kaçırmıştı. Bu iki penaltı takımın kaderini değiştirdi.

İTALYA FUTBOLUNDAKİ DİĞER HEZİMETLER

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· Kuzey Kore-İtalya (19.07.1966): Yarı profesyonellerden kurulu Kuzey Kore 1966 Dünya Kupası’nda İtalya’yı elemişti.

· Kuzey İrlanda-İtalya (15.01.1958): Dünya Kupası elemelerinde İtalya kendisine beraberliğin yettiği maçta 2-1 kaybederek İsveç biletini kaptırdı.

· Yeni Zelanda-İtalya (20.06.2010): Son Dünya şampiyonu unvanı ile G.Afrika’ya giden İtalya zayıf Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalmış ardından Slovakya’ya 3-2 yenildi.

· Norveç-İtalya (5.6.119): Euro 92 elemelerinde İtalya o dönem esamisi okunmayan Norveç’e deplasmanda 2-1 yenilmiş sahasında 1-1 berabere kalıp zirveyi kaçırdı.