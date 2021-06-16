İtalya 3 - 0 İsviçre (EURO 2020 A Grubu maç özeti)
EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya, İsviçre'yi 3-0 yendi ve puanını 6'ya çıkararak üst tura çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.
EURO 2020'de millilerimizin yer aldığı A Grubu'da İtalya ile İsviçre, kozlarını Roma Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.
İlk maçta Türkiye'yi 3-0 yenen İtalya, İsviçre karşısında da üstün bir oyun sergiledi ve sahadan yine 3-0 galip ayrıldı.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri; 26 ve 52. dakikalarda Locatelli ve 89. dakikada Ciro Immobile kaydetti.
Aldığı bu sonuçla İtalya, grupta puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada üst tura çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. İsviçre ise 1 puanda kaldı.
Gruptaki üçüncü maçlarda İtalya Galler ile, İsviçre ise A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak.
SERİ 29 MAÇA ÇIKTI
İtalya'nın yenilmezlik serisi 27 maça çıktı. Mancini'nin öğrencileri bu süreçte 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Son 10 maçını kazanmayı başaran İtalya, rakip ağlara 31 gol gönderirken kalesini gole kapatmayı başardı.
Alınan sonuçların ardından grubumuzdaki puan durumu şöyle;
Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...