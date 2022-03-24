İtalya 0-1 Kuzey Makedonya (Maçın özeti)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu Yarı Final mücadelesinde İtalya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi 90+2. dakikada Trajkovski'nin kaydettiği golle 1-0 kazanan Kuzey Makedonya, finalde Portekiz'in rakibi oldu.
Bu sonuçla birlikte son Avrupa şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası bileti alamadı.
İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bastoni, Mancini, Emerson, Jorginho, Barella, Verratti, Berardi, Immobile, Insigne.
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski, Nikolov, Ademi, Bardhi, Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski