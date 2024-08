İsviçrelileri Galatasaray - Young Boys maçı öncesi endişe sardı: Ligin en kötüsü onlar | Bu turun favorisi...

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi serüvenine grup aşamasında veda eden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young Boys’la bugün Wankdorf Stadı’nda karşılaşacak. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek turu zora sokmak istemeyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde hazırlıklarını tamamladı. İsviçreli gazeteciler, dev maç öncesi iki takımın avantajları ve güçlü yönleriyle ilgili düşüncelerini aktardı.

İSVİÇRELİ GAZETECİLERİN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

RONJA ZELLER (BLUE SPORT):

“GALATASARAY, KONGOLU FORVET ELIA’YA KARŞI DİKKATLİ OLMALI”

Young Boys, sezona kötü bir başlangıç yaptı. İlk 5 maçta bir önceki sezonun performansını yakalayamadılar. Bunun nedenleri muhtemelen takım yapısındaki değişikliklerin yanı sıra teknik direktör değişikliğidir. Sakatlıklar da sezon başında kulüp içinde sorunlara neden oldu. Takımda henüz uyumlu bir işleyiş bulunmuyor. Yine de takımdaki ruh hali kesinlikle daha iyi olacaktır. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, her oyuncunun iki kat motive olacağı farklı bir yarışma. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterebilecek biri varsa o da Meschack Elia'dır. Kongolu forvet, geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergileyerek Manchester City'ye karşı bir gol attı. Galatasaray, bu kısa ve çevik forvete karşı dikkatli olmalı.

“MAURO ICARDI, GALATASARAY’IN HÜCUMUNDAKİ EN BÜYÜK FİGÜR”

Galatasaray, Türk futbolu söz konusu olduğunda akla gelen büyük bir isim. Orası aynı zamanda iyi bilinen oyuncuların oynadığı bir kulüptür. Play-off kuralarının çekilmesinin ardından İsviçre medyası; Young Boys’un çekebileceği en güçlü rakibin Galatasaray olduğu konusunda hemfikirdi. İsviçre perspektifinden bakıldığında en karizmatik oyuncu kesinlikle Mauro Icardi’dir. O, Galatasaray’ın hücumundaki en büyük figürdür ve neredeyse her zaman görevini yerine getirir. Ancak Young Boys’un Barış Alper Yılmaz'a karşı da dikkatli olması gerekiyor. Barış Alper, fiziği ve hızıyla Young Boys savunmasını kesinlikle meşgul edecektir.

“2021 YILINDA MANCHESTER UNITED’A KARŞI KAZANILAN ZAFER UNUTULMAZ”

Galatasaray'ın açık bir şekilde avantajı var. Young Boys’un bu konuda kendini kandırmasına gerek yok. Ancak Young Boys, maçlarını suni çimde oynuyor. Bu çim sahaya alışık olmayan birçok takım, özellikle ilk dakikalarda bu sahada oynamakta zorlanıyor. Ayrıca Young Boys, son yıllarda Bern’de büyülü gecelerin her zaman mümkün olduğunu gösterdi. 2021 yılında Cristiano Ronaldo’nun da oynadığı maçta Manchester United'a karşı kazanılan zafer unutulmazdı.

VALENTIN SCHNORHK (LE MATIN):

“YOUNG BOYS, LİGİN EN KÖTÜ SAVUNMASINA SAHİP TAKIMI”

Young Boys'ta zor zamanlar yaşanıyor. Sezon başlangıcı sonuçlar açısından karmaşık oldu. Takımdaki atmosfer iyi değil. Zaten geçen sezonun sonunda da durum böyleydi. Yeni teknik direktör Patrick Rahmen’in profili Young Boys'un kimliğiyle pek uyuşmuyor. Kulüp kısa bir süre önce daha önce de takımda görev yapan yardımcı antrenör Matteo Vanetta’yı göreve getirdi. Bu değişikliğe rağmen savunma anlamında ikna edici bir futbol oynayamadılar. Young Boys, şu anda ligin en kötü savunmasına sahip takımı. Bu bölgede güçlü değiller.

“FILIP UGRINIC, TOPLU VE TOPSUZ OYUNDA BÜYÜK BİR ETKİ YARATIYOR”

Forvet Meschack Elia, gününde olduğunda çok iyi bir performans gösteriyor. Boşluk bulduğunda fark yaratabilen çok hızlı bir oyuncu. Ancak sezona pek iyi başlamadı ve ayrılmak istiyor. Filip Ugrinic, Young Boys'un oyun kurucusudur. Uzaktan etkili şutlar atabiliyor. Toplu ve topsuz oyunda büyük bir etki yaratabiliyor.

“GALATASARAY’IN ŞÖHRETİNİ BİLİYORUM”

Galatasaray’ın şöhretini ve oyuncularının çoğunu biliyorum. Young Boys için gerçekten zor olacak. Ziyech, Zaha, Icardi ve Mertens gibi oyuncular biraz yaşlı olsalar da mükemmel bir kariyere sahipler. Ayrıca ne kadar tehlikeli olabileceklerini biliyoruz. İsviçre Sion'da büyüyen ve kariyerine burada başlayan Berkan Kutlu'yu da tanıyoruz. Berkan’ın son yıllarda ne kadar geliştiğini görmek etkileyici.

BASTIEN FELLER (BLICK):

“YOUNG BOYS’UN PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR”

Young Boys'un performansı hayal kırıklığı yaratıyor olabilir ama bu bizim için şaşırtıcı değil. Çünkü takım birkaç aydır gerçekten de sorunlarla mücadele ediyor. Bu durum özellikle birkaç oyuncunun takımdan ayrılma isteğinden ve nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanan transferlerden kaynaklanıyor. Buna ek olarak, bu yaz farklı bir oyun tarzına sahip bir teknik direktör göreve getirildi. Kadrodaki oyunculardan Filip Ugrinic, gerçekten de bu takımın arkasındaki itici güç. Geçen senenin 2.yarısında onun olmaması şampiyonluğu kaçırmaya çok yaklaşan Young Boys için büyük bir sorundu. Meschack Elia, Avrupa sahnesinde her zaman başarılı oldu. Geçen sezon Manchester City karşısında olduğu gibi çoğu zaman mükemmel performanslar sergiledi. Elia’nın hızı pozisyonların kilidini açabilir.

“BANA GÖRE HER İKİ MAÇTA DA GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR”

Galatasaray'ı herkes bilir. Zengin bir geçmişe sahip büyük bir kulüptür. İlginç özellikleri olan oyuncuları çekmesini sağlayan önemli imkanlara sahiptir. Bu yüzden Galatasaray’ı neredeyse her yıl Avrupa sahnesinde görmek şaşırtıcı değil, her ne kadar hala istikrarlı olmadığını düşünsem de. Manchester United karşısında olduğu gibi göz kamaştırıcı performanslar sergileyebiliyor ama aynı zamanda Sparta Prag karşısında olduğu gibi hayal kırıklığı da yaratabiliyor. Bana göre bu iki karşılaşmada da Galatasaray'ın üstünlüğü var. Her pozisyonda üstün bireysel niteliklere sahip bir oyuncu yer almaktadır. Örneğin; Young Boys’un Mauro Icardi'nin tecrübesine sahip bir forveti ya da Lucas Torreira kalitesinde bir orta sahası yok. Young Boys, bu takımla eşleşmemeliydi.