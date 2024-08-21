Ferdi Kadıoğlu transferini neredeyse kesinleştiren hamle! Ayrılığa onay verdiler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 2 haftada 4 puanla başlamıştı.

Sarı - lacivertlilerde transferin bir numaralı gündem maddesi ise Ferdi Kadıoğlu'ydu...

EN CİDDİ TALİP BRIGHTON

Özellikle son 2 sezonda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunan yıldız futbolcunun en ciddi talibi Premier Lig ekibi Brighton olarak öne çıkmıştı.

35 MİLYON EURO

İngiliz takımının Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilmiş ve sarı - lacivertlilerin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edilmişti.

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Son zamanlarda ilk 11'de forma şansı bulamayan ve maçlara yedek kulübesinde başlayan Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri nedeniyle müsabakalara kenarda başladığı yazılmıştı.

TRANSFERİ NEREDEYSE KESİNLEŞTİREN HAMLE

Bu durum sonrasında İspanyol basınında Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in hamlesi açıklandı.

Haberde Hürzeler'in, takımın sol bek oyuncusu Valentin Barco'nun ayrılığına onay verdiği ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istediği kaydedildi.

Alman teknik direktörün bu hamlesinin Ferdi Kadıoğlu transferinin tamamlanması sonucu oluştuğu belirtildi.

ACUN ILICALI 'ÇALŞIYORUZ' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'ye Ferdi Kadıoğlu'nun durumu hakkında konuşmuştu.

Ilıcalı "Lionel Messi'yi getirseydik, 'Messi dışında kimi aldınız?' mı diyecektiniz? Ferdi Kadıoğlu'nun gitmemesi için çalışıyoruz. Zaten bu takım rekor puan topladı. En-Nesyri geldi. Solda biri var yatırıyor, kaldırıyor. Bunları görmeyenler, kör olanlar varsa beklesin biraz. Allan Saint-Maximin yıldız, 1,5 ayda getirdik. Kylian Mbappe'yi getireceğimizi düşünmüyordunuz herhalde!" demişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 1 gol kaydetti ve 298 dakika süre aldı.