İsviçre, 10 bin km uçarak A Milli Futbol Takımı'nı yendi

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Tarihte ilk kez 11 ülkede birden yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda en dezavantajlı takım İsviçre idi.

İlk maçını 12 Haziran’da Bakü’de Galler ile oynayıp 1-1 berabere kalan İsviçre, daha sonra 3 bin 290 km uçup İtalya karşılaşması için Roma’ya gitti.

İtalya’ya 3-0 yenilen İsviçre, karşılaşmanın ardından Bakü’ye dönüp milli takımımızın karşısına çıktı. İsviçre, Bakü ve Roma’da oynadığı maçlar için 9 bin 872 km yol kat ederken 12 saat uçakla yolculuk etti.

Buna karşın 11 Haziran’da turnuvanın açılış maçını İtalya ile yapan ay yıldızlı ekibimiz, Galler ve İsviçre karşılaşmalarını Bakü’de oynadı ve İsviçre’nin 3’te 1’i kadar (3 bin 290 km) seyahat etti.

GÜNEŞ’iN ASLARININ 8’iNiN AKLI TRANSFERDE iDi

Şenol Güneş, kadroya aldığı 26 futbolcunun 8’ine (Enes, Mert Günok, Abdülkadir, Rıdvan, Taylan, Kerem, Ozan Kabak, Altay) hiç şans vermedi. İtalya’nın hocası Roberto Mancini ise 3. kaleci Alex Meret dışındaki 25 oyuncuyu da grup maçlarında oynattı.

Güneş’in oynattığı 18 futbolcudan 8’inin aklı transferde idi. Avrupa’ya gideceği konuşulan Uğurcan, Lille’e veda eden Burak, İngilizlerin istediği Ozan Tufan, kulüplerindeki gelecekleri belirsiz olan Cengiz, Kaan, Okay ve sözleşmeleri sona eren Hakan ile Kenan turnuvaya soru işaretleriyle geldi.

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