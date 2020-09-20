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GeriFutbol İşte Misli.com 2. Lig'de haftanın görünümü
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Futbol
Haber Giriş: 20.09.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

İşte Misli.com 2. Lig'de haftanın görünümü

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İşte Misli.com 2. Lig'de haftanın görünümü
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Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası ertelenen müsabakaların dışında tamamlandı.

Beyaz ve kırmızı grupta bugün yapılan karılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Çorum FK-Manisa FK: 1-3
Niğde Anadolu FK-Hacettepe: 1-1
Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor: 7-0
Sancaktepe FK-Hekimoğlu Trabzon: 0-0
İnegölspor-Zonguldak Kömürspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Uşakspor: 1-3
Kocaelispor-Sarıyer: 0-0
Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

- Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Elazığspor: (Ertelendi)
Serik Belediyespor-Pendikspor: 2-0
Kardemir Karabükspor-Mamak FK: 0-3
Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0
GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor: (Ertelendi)
1922 Konyaspor-Sakaryaspor: 0-1
Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK: 1-1
Kırklarelispor-Sivas Belediyespor: 1-1
Eyüpspor-Pazarspor: 4-1
Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor: 1-0

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