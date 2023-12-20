İstanbulspor'un olay kararı öncesi Türkiye'de bir takım daha sahadan çekilecekmiş! 1. Lig'deki Manisa FK - Altay maçında yaşananlar ortaya çıktı...

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İstanbulspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma; bordo - mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken, ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekmiş ve Türk futbolunda daha önce yaşanmamış bir olayı gerçekleştirmişti.

İstanbulspor Yönetimi'nin bu kararı, Türk ve dünya basınında gündem olurken, geçtiğimiz haftalarda oynanan bir maçta daha benzer bir olayın kıyısından dönüldüğü öğrenildi.

1. Lig'in 14. haftasında oynanan Manisa FK - Altay maçında İzmir ekibinin kaptanı İbrahim Öztürk, takımı sahadan çekmek istedi.

"KAPTAN, TAKIMIN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ"





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TRT Spor'dan Veli Yiğit'in iddiasında, "Altay’da kaptan İbrahim Öztürk Manisa FK maçında aleyhine verilen penaltı sonrasında takımın sahadan çekilmesini istedi ama sonrasında vazgeçtiler. Penaltının 4 dakika öncesinde Altay’ın bir penaltı beklentisi vardı." ifadeleri yer aldı.

ONAY: "SON ANDA VAZGEÇTİLER"





Güntekin Onay da aynı konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluşta şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta lige ara verilmeden önce Altay takımı sahadan çekilecekti. Son anda vazgeçtiler, yaşanan hakem hatalarından dolayı 1. Lig’de. Belki haberiniz yoktur. Maçlara ara verildi 1. Lig maçları oynandı."

Öte yandan müsabaka, Manisa FK'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.