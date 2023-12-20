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İstanbulspor'un olay kararı öncesi Türkiye'de bir takım daha sahadan çekilecekmiş! 1. Lig'deki Manisa FK - Altay maçında yaşananlar ortaya çıktı...

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#İstanbulspor#Manisa FK#Sahadan Çekme
İstanbulsporun olay kararı öncesi Türkiyede bir takım daha sahadan çekilecekmiş 1. Ligdeki Manisa FK - Altay maçında yaşananlar ortaya çıktı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 15:22

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında yaşanan olay, gündeme damgasını vurmuştu. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında takımını sahadan çekmiş ve Türk futbolunda uzun süre unutulmayacak bir karara imza atmıştı. Bu olayın ardından 3 Aralık'ta oynanan bir maçta da sahadan çekilme durumunun yaşanmak üzere olduğu ancak daha sonra vazgeçildiği öğrenildi. İşte detaylar...

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İstanbulspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma; bordo - mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken, ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekmiş ve Türk futbolunda daha önce yaşanmamış bir olayı gerçekleştirmişti.

İstanbulspor Yönetimi'nin bu kararı, Türk ve dünya basınında gündem olurken, geçtiğimiz haftalarda oynanan bir maçta daha benzer bir olayın kıyısından dönüldüğü öğrenildi.

1. Lig'in 14. haftasında oynanan Manisa FK - Altay maçında İzmir ekibinin kaptanı İbrahim Öztürk, takımı sahadan çekmek istedi.

"KAPTAN, TAKIMIN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ"

İstanbulsporun olay kararı öncesi Türkiyede bir takım daha sahadan çekilecekmiş 1. Ligdeki Manisa FK - Altay maçında yaşananlar ortaya çıktı...

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TRT Spor'dan Veli Yiğit'in iddiasında, "Altay’da kaptan İbrahim Öztürk Manisa FK maçında aleyhine verilen penaltı sonrasında takımın sahadan çekilmesini istedi ama sonrasında vazgeçtiler. Penaltının 4 dakika öncesinde Altay’ın bir penaltı beklentisi vardı." ifadeleri yer aldı.

ONAY: "SON ANDA VAZGEÇTİLER"

İstanbulsporun olay kararı öncesi Türkiyede bir takım daha sahadan çekilecekmiş 1. Ligdeki Manisa FK - Altay maçında yaşananlar ortaya çıktı...

Güntekin Onay da aynı konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluşta şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta lige ara verilmeden önce Altay takımı sahadan çekilecekti. Son anda vazgeçtiler, yaşanan hakem hatalarından dolayı 1. Lig’de. Belki haberiniz yoktur. Maçlara ara verildi 1. Lig maçları oynandı."

Öte yandan müsabaka, Manisa FK'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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#İstanbulspor#Manisa FK#Sahadan Çekme

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