İstanbulspor'dan maç tekrarı için TFF'ye kural hatası başvurusu!

İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası olduğunu belirtip karşılaşmanın tekrar oynanması için TFF'ye başvuruda bulunulduğu açıklandı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, Hakem Turgut Doman’ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurusunu yapmıştır. Türk Spor Kamuoyu’na duyurulur.

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