İstanbulspor'dan maç tekrarı için TFF'ye kural hatası başvurusu!
İstanbulspor, kural hatası gerekçesiyle Samsunspor ile oynanan maçın tekrar oynanması için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası olduğunu belirtip karşılaşmanın tekrar oynanması için TFF'ye başvuruda bulunulduğu açıklandı.
İstanbulspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Kulübümüz, Hakem Turgut Doman’ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurusunu yapmıştır. Türk Spor Kamuoyu’na duyurulur.
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