İstanbulspor, Türkiye Kupası'ndan elendi! 3. Lig ekibi Kepezspor tur atladı

Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İstanbulspor ile Kepezspor karşı karşıya geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. 3. Lig ekibi Kepezspor, uzatmalarda 3-2 kazanıp İstanbulspor'u eleyerek bir üst tura yükseldi.
Kepezspor'un gollerini 45. dakikada penaltıdan Yılmaz Basravi, 100 ve 115. dakikalarda Ozan Can Dursun atarken İstanbulspor'un sayılarını 39. dakikada Traore ve 118. dakikada Mamadou kaydetti.
Kupada diğer maçlarda alınan skorlar şu şekilde:
Adanaspor 5-0 Hacettepe
Altay 2-1 Aliağa
Arnavutköy 2-1 Gölcükspor
Bandırmaspor 3-1 Kestel
Düzcespor 3-1 Kuşadası
Etimesgut 1-0 Bigaspor
Fethiyespor 0-1 Tokat
Ispartaspor 3-0 Yeni Mersin İY
İnegölspor 1-2 Belediye Derince
Karacabey 0-4 Bornova
Kırşehir 3-0 Elazığ
Menemenspor 2-0 Nevşehir Belediye
Somaspor 6-0 Talasgücü
Tuzlaspor 1-2 Çankaya SK
Ümraniyespor 5-1 Orduspor