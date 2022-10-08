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Canlı anlatım: İstanbulspor MKE Ankaragücü maçı

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#Süperlig#İstanbulspor#Ankaragücü
Canlı anlatım: İstanbulspor MKE Ankaragücü maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 14:16

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

İSTANBULSPOR 0-1 ANKARAGÜCÜ

GOL: 16' Emre Kılınç

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Mehremic, Muammer, Ethemi, Topalli, Rroca, İbrahim.

MKE Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.

Ankara takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybeden İstanbulspor, lig tarihinde başkent temsilcilerinden üst üste üç iç saha yenilgisi almadı. İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçını en az ikişer gol yiyerek kaybeden Ankaragücü, lig tarihinde sadece bir kez İstanbul temsilcilerine rakip olduğu üst üste yedi karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Bu sezon seyircisi önünde henüz maç kazanamayan İstanbulspor, Süper Lig tarihinde mücadele ettiği hiçbir sezonun ilk dört iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçmedi. Süper Lig'de çıktığı son dokuz deplasman maçını kazanamayan Ankaragücü, dış sahadaki son galibiyetini Mart 2021'de konuk olduğu bir diğer İstanbul takımı Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor: İstanbulspor & Ankaragücü. Valon Ethemi bu sezon yaptığı gol katkısıyla İstanbulspor'un Süper Lig'de topladığı sekiz puanın beşini kazandıran oyuncu oldu.

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Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %57'sinde Tolga Ciğerci'nin doğrudan katkısı var. İstanbul takımlarına konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bu seriden önceki iki karşılaşmalık süreçte İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup etmişti.

İSTANBULSPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor MKE Ankaragücü maçı saat 14:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süperlig#İstanbulspor#Ankaragücü

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