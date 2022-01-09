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İstanbulspor, Manisa'dan 3 puanla dönüyor

#Spor Toto 1. Lig#Manisa FK#İstanbulspor
İstanbulspor, Manisadan 3 puanla dönüyor

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu.

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Stat: Mümin Özkasap Stadyumu

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Sezgin Çınar xx, Mehmet Ali Akkor xx

Manisa FK: Birkan x, Mehmet Yılmaz x (Muhammet Taha dk. 55 xx), Landre x, Sadi x, Erhan xx (Veli dk. 79 x), Andre Sousa xx (Orgill dk. 55 x), Kouter xx, Gakpa xx, Anıl xxx, Tabekou xx(Diallo dk. 73 x), Okan Eken x(Nizamettin dk. 55 xx)

İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan xx, Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Ali xx, Ferhat xx (Cajic dk. 78 xxx), Berkay xx (Topalli dk. 46 xx), Muammer xx (Eslem dk. 46 xx), Melih xx, Ethemi xx(Tuncer dk. 85 ?), İbrahim xxx(Emir Kaan dk. 78 x)

Goller: İbrahim (dk. 40 pen.), Cajic (dk. 82) (İstanbulspor), Anıl (dk. 45+1) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Birkan, Kouter, Mehmet Yılmaz, Anıl (Manisa FK), Alperen (İstanbulspor)

İstanbulspor, Manisadan 3 puanla dönüyor

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Maçtan dakikalar

36. dakikada Anıl’ın pasıyla topla buluşan Gakpa’nın rakip ceza yayının içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’de kaldı.

38. dakikada sağ kanattan Ethemi’nin pasında topa sahip olan Muammer’in ceza yayının içinden yerden vuruşunda kaleci Birkan, meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti.

40. dakikada İstanbulspor atağında rakibinden sıyrılarak hızla ceza sahası içerisine giren İbrahim, kaleci Birkan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Manisa FK’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Tabekou’nun ceza sahası içi son çizgiden içeriye çevirdiği topu altıpas içerisinde Anıl, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-1

48. dakikada Eslem’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Topalli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

72. dakikada Tabekou’nun sağ kanattan pasında ceza yayının hemen önünde topla buluşan Kouter’in gelişine sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

75. dakikada Diallo’nun sağ kanat son çizgiden ortaladığı topa arka direkte Anıl’ın vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

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82. dakikada Emir Kaan’ın ara pasında topa sahip olan Cajic’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

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#Spor Toto 1. Lig#Manisa FK#İstanbulspor

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