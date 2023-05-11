İstanbulspor - Galatasaray maçının stadı belli oldu! TFF resmen açıkladı...

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray mücadelesinin stadı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor'un Galatasaray'ı 16 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'da konuk edeceği mücadelenin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

OLİMPİYAT STADI VE VODAFONE PARK OLMADI

Sarı-siyahlı ekibin stadının taraftar için yeterli kapasiteye sahip olmaması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ise Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle müsait olmaması nedeniyle İstanbulspor'un yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmanın Vodafone Park'ta oynanması gündeme gelmiş fakat bu talep Beşiktaş tarafından kabul edilmemişti. Diğer alternatifleri de değerlendiren İstanbulspor, Kocaeli ya da Sakarya tercihleri üzerinde de durmuştu.

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