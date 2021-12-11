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İstanbulspor, Eyüpspor'u 2 golle mağlup etti

#İstanbulspor#Eyüpspor#Spor Toto 1. Lig
İstanbulspor, Eyüpsporu 2 golle mağlup etti

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Eyüpspor: 1

Maçtan dakikalar
51. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Kılınç’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
53. dakikada Melih Kabasakal’ın ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte Valon Ethemi topu İbrahim Yılmaz’a indirdi. İbrahim’in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Eslem Öztürk’ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
71. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç’ın attığı uzun pasta defansın arkasına sarkan Pa Dibba’nın ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
72. dakika sol taraftan Ali Yaşar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz kafayla meşin topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Hüseyin Aylak xx, Ogün Kamacı xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Melih Kabasakal xx, Eslem Öztürk xxx (Ferhat Yazgan dk. 77 x), Muammer Sarıkaya xxx (Okan Erdoğan dk. 83 ?), Jetmir Topalli xx (Berkay Görmez dk. 77 x), Valon Ethemi xx (Kağan Miray Bağış dk. 87 ?), İbrahim Yılmaz xxx (Emir Kaan Gültekin dk. 83 ?)
Yedekler: Marin Ljubic, Aldin Cajic, Yusuf Ali Özer
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Eyüpspor: Emrullah Şalk x, Mikail Okyar x, Teddy Mezague x, Yalçın Kılınç x, Bülent Uzun x, Taşkın İlter x (Gökcan Kaya dk. 60 x), Enes Keskin x (Mete Kaan Demir dk. 79 x), Timur Temeltaş x, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Bogdan Stancu dk. 79 x), Pa Dibba x, Umut Bulut xx (Erencan Yardımcı dk. 87 ?)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Musah Mohammed, Enes Ersoy Öztürk, Caner Hüseyin Bağ, Mehmet Uslu, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Umut Bulut (dk. 51) (Eyüpspor), Eslem Öztürk (dk. 53), İbrahim Yılmaz (dk. 72) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Taşkın İlter, Yalçın Kaya (Eyüpspor)
(ORT-TK-S)

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#İstanbulspor#Eyüpspor#Spor Toto 1. Lig

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