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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0

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İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0
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TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ağırladığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Terzi, Burak Cansız
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Etoga, Ethemi (Dk. 69 Tayyip Ebrar Cumur), Levent Ayçiçek (Dk. 90 3 Mehmet Yeşil), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90 3 Abazaj), Ali Yaşar
Adanaspor: Karacic, Ömer Çicek (Dk. 61 Ergin Keleş), Ozegovic, Eren Keleş (Dk. 87 Berkan Fırat), Donkor, Atalay Babacan (Dk. 46 Umut Süzen), Celil Yüksel (Dk. 88 Serhat Tunç), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver
Gol: Dk. 45 3 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 50 Uygar Mert Zeybek, Dk. 90 6 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

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