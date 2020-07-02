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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 22:07,Son Güncelleme:

İstanbulspor 0-1 Akhisarspor

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İstanbulspor 0-1 Akhisarspor
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TFF 1. Lig'in 31. haftasında Akhisarspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisi tamamlanan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, iki maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Rıdvan Şimşek, Alperen Mehmet Çaylak (Dk. 55 Zafer Şensoy), Kağan Bağış, Eslem Öztürk (Dk. 87 Erdem Şen), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 67 Cajic), Uygar Mert Zeybek (Dk. 88 Emir Gökçe), Egehan Gök, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Diouf)

Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 58 Aykut Çeviker), Onur Ayık (Dk. 71 Burhan Eşer), Bjarnason (Dk. 70 Eray Ataseven), Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 58 Ali Kaan Güneren), Cikalleshi (Dk. 76 Bertuğ Bayar)

Gol: Dk. 83 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor)

Sarı kart: Dk. 74 Lukac (Akhisarspor)

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