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GeriTenis İstanbul'da yepyeni bir tenis turnuvası: TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
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Tenis
Haber Giriş: 22.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yepyeni bir tenis turnuvası: TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

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İstanbul'da yepyeni bir tenis turnuvası: TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
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Türkiye Tenis Federasyonu ‘TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’ adıyla 8-13 Eylül 2020 tarihlerinde yeni bir turnuva düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı’nın destek vereceği turnuvada, halen dünya sıralamasında 22. sırada bulunan Elise Mertens 1 numaralı seribaşı olarak yer alacak. Dünya eski 2 numarası olan Svetlana Kuznetsova’nın yanı sıra Kazak Yulia Putintseva, Polonyalı Magda Linette, Fransız Kristina Mladenovic de ana tabloda mücadele edecek. İstanbul Tenis Merkezi’nde seyircisiz olarak gerçekleşecek turnuva, D-Smart Spor Smart ve Sports TV’den yayınlanacak.

İstanbulda yepyeni bir tenis turnuvası: TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

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