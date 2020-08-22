İstanbul'da yepyeni bir tenis turnuvası: TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı’nın destek vereceği turnuvada, halen dünya sıralamasında 22. sırada bulunan Elise Mertens 1 numaralı seribaşı olarak yer alacak. Dünya eski 2 numarası olan Svetlana Kuznetsova’nın yanı sıra Kazak Yulia Putintseva, Polonyalı Magda Linette, Fransız Kristina Mladenovic de ana tabloda mücadele edecek. İstanbul Tenis Merkezi’nde seyircisiz olarak gerçekleşecek turnuva, D-Smart Spor Smart ve Sports TV’den yayınlanacak.

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