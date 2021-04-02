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Haber Giriş: 02.04.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

İstanbul'da rüya yarış!

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İstanbul'da rüya yarış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu 4 Nisan Pazar günü koşulacak.

Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda bu yıl 16.’sı gerçekleştirilecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan 2021 Pazar günü koşulacak. World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen, Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde düzenlenecek yarış ilkbaharda Avrupa’daki tek yarı maraton olma özelliği taşıyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle 4 bin kişilik sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda sporcular 21K, 10K ve 21K paten kategorilerinde yarışacak. Yenikapı Miting Alanı’ndaki otobüs durağından start alacak yarış parkurunda bu yıl Galata Köprüsü de bulunuyor. Yenikapı’dan başlayacak yarışta sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’ne gelen sporcular köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yaparak Fatih’e ilerleyecek. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek. N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor 2’den naklen yayınlanacak.

YILDIZ ATLETLER TARİHİ YARIMADA’DA KOZLARINI PAYLAŞACAK

Yıldız atletlerin sahne alacağı N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu için “Rüya Yarış” benzetmesi yapıldı. Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı vatandaşı Geoffrey Kamworor İstanbul’da kozlarını paylaşacak. İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn de parkurdaki yerini alacak. Kadınlarda maraton dünya rekortmeni Kenyalı Brigid Kosgei, yarı maraton kadınlar arası (women-only) yarışın dünya rekortmeni Kenyalı Peres Jepchirchir ve İstanbul Yarı Maratonu ve İstanbul Maratonu rekorlarının sahibi Kenyalı Ruth Chepngetich de 4 Nisan’da Tarihi Yarımada’da koşacak.

ONUR: 4 NİSAN’DA İSTANBUL’DA EN GÜVENLİ YER YARIŞ ALANI OLACAK

Pandemi döneminde yüksek hijyen standartlarında uluslararası yarış organizasyonları düzenleyen Spor İstanbul, aldığı tedbirler ve yarış alanındaki uygulamalarıyla örnek olarak gösterildi. Yarış programını titizlikle planladıklarını belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Yarış günü İstanbul’da en güvenli yer yarış alanı olacak” dedi.

YARIŞ PROGRAMI
Etkinlik Alanı Açılışı                                         07:00
10K Alana Giriş                                 07:00
21K Alana Giriş                                 08:00
10K Isınma Hareketleri                  08:00
Paten Start                                                         08:15
10K Start                                                             08:20-09:20
21K Isınma Hareketleri                  09:30
21K Start                                                             10:00-10:40
10K Finish                                                           10:50
10K Etkinlik Alanı Kapanış                            11:15
21K Ödül Töreni                                               11:30-12:00
21K Finish                                                           14:10
21K Etkinlik Alanı Kapanış                            14:30

Not: 4 Nisan Pazar günü 05.00-14.50 saatleri arasında Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapalı olacaktır.

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