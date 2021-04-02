İstanbul'da rüya yarış!

Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda bu yıl 16.’sı gerçekleştirilecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan 2021 Pazar günü koşulacak. World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen, Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde düzenlenecek yarış ilkbaharda Avrupa’daki tek yarı maraton olma özelliği taşıyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle 4 bin kişilik sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda sporcular 21K, 10K ve 21K paten kategorilerinde yarışacak. Yenikapı Miting Alanı’ndaki otobüs durağından start alacak yarış parkurunda bu yıl Galata Köprüsü de bulunuyor. Yenikapı’dan başlayacak yarışta sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’ne gelen sporcular köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yaparak Fatih’e ilerleyecek. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek. N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor 2’den naklen yayınlanacak.



YILDIZ ATLETLER TARİHİ YARIMADA’DA KOZLARINI PAYLAŞACAK

Yıldız atletlerin sahne alacağı N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu için “Rüya Yarış” benzetmesi yapıldı. Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı vatandaşı Geoffrey Kamworor İstanbul’da kozlarını paylaşacak. İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn de parkurdaki yerini alacak. Kadınlarda maraton dünya rekortmeni Kenyalı Brigid Kosgei, yarı maraton kadınlar arası (women-only) yarışın dünya rekortmeni Kenyalı Peres Jepchirchir ve İstanbul Yarı Maratonu ve İstanbul Maratonu rekorlarının sahibi Kenyalı Ruth Chepngetich de 4 Nisan’da Tarihi Yarımada’da koşacak.



ONUR: 4 NİSAN’DA İSTANBUL’DA EN GÜVENLİ YER YARIŞ ALANI OLACAK

Pandemi döneminde yüksek hijyen standartlarında uluslararası yarış organizasyonları düzenleyen Spor İstanbul, aldığı tedbirler ve yarış alanındaki uygulamalarıyla örnek olarak gösterildi. Yarış programını titizlikle planladıklarını belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Yarış günü İstanbul’da en güvenli yer yarış alanı olacak” dedi.



YARIŞ PROGRAMI

Etkinlik Alanı Açılışı 07:00

10K Alana Giriş 07:00

21K Alana Giriş 08:00

10K Isınma Hareketleri 08:00

Paten Start 08:15

10K Start 08:20-09:20

21K Isınma Hareketleri 09:30

21K Start 10:00-10:40

10K Finish 10:50

10K Etkinlik Alanı Kapanış 11:15

21K Ödül Töreni 11:30-12:00

21K Finish 14:10

21K Etkinlik Alanı Kapanış 14:30



Not: 4 Nisan Pazar günü 05.00-14.50 saatleri arasında Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapalı olacaktır.