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İstanbul'da 2 dünya rekoru!

Güncelleme Tarihi:

#Atletizm#Avrupa#Thiam
İstanbulda 2 dünya rekoru
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 07:00

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında pentatlonun son yarışı 800 metrede Sulek 2.07 ile 5.014 puana ulaşıp dünya rekoru kırdı. Yarışı 2.16 ile bitiren Thiam 5.055 puanla rekorun yeni sahibi oldu.

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İstanbul'da devam eden Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününde rekorlar havada uçuştu. Kadınlar pentatlonun (5’li yarış) son yarışı 800 metrede Polonyalı Sulek 2.07 ile birinci olurken, 5.014 puana ulaştı. Sulek böylece, Nataliya Dobrynska’nın 2012 Dünya Salon Şampiyonası’nda yine İstanbul’da 5.013 puanla kırdığı rekoru tarihe gömdü. Ama sevinci kısa sürdü. Belçikalı Thiam 2.16 ile yarışı 4. tamamlarken 5.055 puana ulaştı ve rekoru ele geçirdi.

2 ŞAMPİYONA REKORU

Erkekler 1500 metrede Norveçli Ingebrigtsen, 3.33.95’lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 60 metrede İsveçli Kambundji, 7.0 ile şampiyona rekorunu egale ederek 1. oldu.

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#Atletizm#Avrupa#Thiam

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