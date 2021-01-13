İstanbul, kadınlar ve erkekler EuroBasket elemelerinde iki gruba ev sahipliği yapacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Women's EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022'de şubat ayındaki eleme maçlarının oynanacağı şehirlerin kesinleştiğini duyurdu.



A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile beraber bulunduğu E Grubu'nun kalan 2 maçına İstanbul ev sahipliği yapacak.



Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak maçlarda 4 Şubat Perşembe günü ay-yıldızlı ekip, Litvanya'yla karşılaşacak. 6 Şubat Cumartesi günü ise Sırbistan-Litvanya müsabakası oynanacak.



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 Elemeleri'nde Hırvatistan, İsveç ve Hollanda ile birlikte yer aldığı D Grubu'nun son 4 maçı da İstanbul'da gerçekleştirilecek.



BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 20 Şubat Cumartesi günü Türkiye-İsveç ve Hırvatistan-Hollanda, 22 Şubat Pazartesi günü ise Türkiye-Hırvatistan ve İsveç-Hollanda karşılaşmaları olacak.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...