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Motor Sporları
DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

İstanbul GP heyecanı TV+'la tüm Türkiye'ye ulaşacak

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İstanbul GP heyecanı TV+'la tüm Türkiye'ye ulaşacak
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13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek F1 Türkiye Grand Prix'si heyecanı S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.

Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Formula 1 gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyadan 1 milyarın üzerinde kişinin izlediği Formula 1 heyecanını, Türkiye'de de TV+ ekranlarından yarışseverlere ulaştıracağız" dedi.

 

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