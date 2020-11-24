İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Arhavi Voleybol: 0
AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Arhavi Voleybol: 0
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel, (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Can Koç, Baturay Çağan Serçiler)
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık, (Seymen Şenyüzlü, Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar)
Setler: 25-18, 25-19, 25-15
Süre: 73 dakika (26, 23, 24)
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