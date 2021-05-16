İsrailli futbolcu Eran Zahavi'den skandal hareket! Filistin bayrağını İsrail bayrağıyla değiştirip dalga geçti...

Spor Arena Dış Haber - Leicester City forması giyen Fransız futbolcu Wesley Fofana ve Bangladeş asıllı İngiliz Hamza Choudhury, Chelsea'yi yenerek İngiltere FA Cup'ı kazandıkları maç sonrası Filistin bayrağı açarak İsrail'in hain saldırılarına maruz kalan Filistin halkına desteklerini göstermişlerdi.

İsrailli futbolcu Eran Zahavi ise, Fofana ve Choudhury'nin bu fotoğrafını sosyal medyada Filistin bayrağının üzerine İsrail bayrağı koyarak paylaştı ve "Desteğiniz için teşekkürler" yazdı. Eran Zahavi'nin bu hareketi sosyal medyada çok sayıda tepki çekti.

52'Sİ ÇOCUK 180 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar toplamda 52'si çocuk olmak üzere 181 kişinin hayatına mal oldu.

ERIC CANTONA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan "Filistin için umut" (Hoping for Palestine) yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Fransız futbol adamı, eşi Rachida Brakni'nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze'deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

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