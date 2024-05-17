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İsrail futboldan men edilebilir!

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Filistin#FIFA
İsrail futboldan men edilebilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin'in talebinin değerlendirileceğini açıkladı.

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74. FiFA Kongresi dün Tayland’ın başkenti Bangkok’ta toplandı.

Filistin Futbol Federasyonu, üyesi olduğu Asya Futbol Konfederasyonu’nun da desteğini alarak, İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi için FiFA’ya başvurdu.

Kongrede oylama yapılması çağrısını geri çeviren FiFA Başkanı Gianni İnfantino, konunun FiFA Konseyi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Filistin’in talebi için hukuki tavsiye alacağını belirten İnfantino, FiFA Konseyi’nin 20 Temmuz’a kadar toplanacağını kaydetti.

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#İsrail#Filistin#FIFA

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