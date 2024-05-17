Juventus'ta Massimiliano Allegri ile yollar ayrıldı!

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Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventuys'ta flaş bir ayrılık açıklandı.

Serie A ekibi, teknik direktörü Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İşte Juventus'un açıklaması;

"İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında Juventus'un değerleriyle ve onu temsil edenlerin benimsemesi gereken davranışlarla bağdaşmadığını düşündüğü bazı davranışların ardından ayrılık kararını verdik. 2021'de başlayan bu dönem 3 sezonun ardından İtalya Kupası Finali ile sona erdi. Massimiliano Allegri'ye gelecekteki projelerinde başarılar diliyoruz."