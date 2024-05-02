İspanyollar, Arda Güler müjdesini duyurdu! Carlo Ancelotti ile özel görüştü, bir kez daha...

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Real Madrid'in son lig maçında galibiyet golünü atan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Real Madrid, La Liga’nın 33.hafta karşılaşmasında deplasmanda Real Sociedad'ı milli yıldızımız Arda Güler’in 29.dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda liderliğini sağlama almıştı.

Real Madrid’e transfer olduğu günden beri ilk defa bir lig maçına ilk 11’de başlayan Güler, performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

MAÇTAN SONRA ANCELOTTI'DEN ÖVGÜLER

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Saf bir yetenek, altın gibi!Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır" demişti.

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GOLE RAĞMEN DEVLER LİGİ'NDE SÜRE ALAMADI

Ancak milli yıldız, ligde galibiyet golünü atmasına karşın birkaç gün sonra oynanan Bayern Münih-Real Madrid maçında süre alamadı.

Münih'te 2-2 sonuçlanan maçta Ancelotti, 4 değişliklik yaptı ve bunları Camavinga, Modric, Diaz, Joselu'dan yana kullandı.

LİGDE YENİDEN SAHNE ALACAK

Ancelotti'nin bu kararı sonrası Real Madrid'in 4 Mayıs Cumartesi günü Cadiz ile oynanacak maçta Arda Güler'e dakika verip vermeyeceği merak konusunu oldu.

İspanya'dan Defensa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler, Cadiz maçıyla yeniden 11'e dönecek.

'ARDA HAZIR OL!'

Haberde; Ancelotti'nin genç yıldızla özel bir görüşme yaptığını ve "Cadiz'e karşı ilk 11'de başlayacaksın Arda. Buna hazır ol." şeklinde konuştuğu belirtildi.

Ayrıca Ancelotti'nin yaz transfer döneminde de Arda Güler'i kadroda tutmak istediği ancak son kararı yönetim ve Arda cephesinin yapacağı görüşmeden sonra verileceği vurgulandı.