İspanyol basını duyurdu: Arda Güler'den ayrılık kararı! Mallorca maçında da süre alamadı, Ancelotti...

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Fenerbahçe'den sezon başında Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlıklar ve süre alma problemleriyle umduğunu bulamayan Arda Güler'de flaş bir gelişme yaşandı.

YİNE YEDEK KULÜBESİNDE ÇIKAMADI

Geçtiğimiz gün Mallorca'yı 1-0 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin maç öncesinde rotasyon yapacağı ve Arda Güler'i ilk 11'de başlatacağı İspanyol basınında yazılıyordu.

Ancak milli oyuncu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken süre dahi alamadı.

Müsabakada Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Aurelien Tchouameni kaydetti.

'ÖZÜR DİLEDİ' İDDİASI

Karşılaşmadan sonra İspanya basınında yer alan haberlerde; Ancelotti'nin, Mallorca maçının bitiş düdüğüyle soyunma odasına yöneldiği ve Arda Güler'den özür dilediği belirtildi.

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Ancelotti'nin "Arda, senden özür dilemeliyim... 0-2 yapsaydık oyuna girecektin ama oyun tehlikeli bir hal aldı ve çok fazla değişiklik yapmak istemedim. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ARDA GÜLER KARARINI VERDİ

İtalyan teknik adamın bu tavrına rağmen Arda Güler'in Madrid ekibinden ayrılmaya karar verdiği ileri sürüldü.

İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'in haberine göre; Arda Güler, yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Birçok maçta fırsat olmasına karşın kendisine süre verilmemesinden rahatsız olan 19 yaşındaki oyuncunun, bu kararına Ancelotti'nin saygı duyduğu belirtildi.

KİRALIK İZNİ ÇIKTI

Ancak tecrübeli teknik adamın, Arda Güler'in yalnızca kiralık olarak ayrılmasına izin vereceği kaydedildi. Milli futbolcunun ise kiralık olarak mı yoksa kalıcı olarak mı ayrılmak istediğini belli olmadığı vurgulandı.

SON KARAR YÖNETİMİN

Haberde; Arda Güler'e çok sayıda kulübün ilgisinin olduğunu ancak ayrılığın nasıl gerçekleşeceği konusunda son kararı yönetimin vereceği ifade edildi.

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Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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