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İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda sürpriz! Sergio Ramos...

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#Dünya Kupası#İspanya#Sergio Ramos
İspanyanın Dünya Kupası kadrosunda sürpriz Sergio Ramos...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 16:12

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İspanya'nın kadrosu belli oldu. Teknik direktör Luis Henrique, deneyimli stoper Sergio Ramos, Manchester United kalecisi De Gea ve Liverpool'un orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'yı kadroya almadı.

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20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Kosta Rika, Almanya ve Japonya ile mücadele edecek olan İsoanya'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Luis Henrique, deneyimli stoper Sergio Ramos, Manchester United kalecisi De Gea ve Liverpool'un orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'yı kadroya almadı.

İspanya, tarihindeki tek Dünya Kupası şampiyonluğunu Güney Afrika'da düzenlenen 2010 yılındaki turnuvada kazanmıştı.

İspanya'nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton&Hove Albion), David Raya (Brentford).

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valenica), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Jose Luis Gaya (Valencia).

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Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Carlos Soler (Valencia), Rodrigo Hernandez "Rodri" (Manchester City), Pablo Martin Paez Gavira "Gavi" (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Gonzalez Lopez "Pedri" (Barcelona), Jorge Resurrecccion "Koke" (Atletico Madrid).

Forvet: Ferran Torres (Barcelona), Ansu Fati (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (Paris Saint Germain), Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid).

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#Dünya Kupası#İspanya#Sergio Ramos

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