İspanya Süper Kupası Barcelona'yı deviren Real Madrid'in!

Karşılaşmanın ilk devresini 32-31 Barcelona önde kapatsa da ikinci devrenin iki çeyreğinde de rakibine üstünlük kuran Real Madrid, art arda üçüncü sezon bu kupayı müzesine götürme başarını elde etti.



Süper Kupa'nın En Değerli Oyuncusu (MVP), 21 sayı kaydeden Real Madridli basketbolcu Facundo Campazzo oldu.



Real Madrid'i 2011 yılından bu yana çalıştıran başantrenör Pablo Laso, bu kulüpteki 20. kupasını kazandı.

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