İspanya Süper Kupa'da ilk finalist hangi takım olacak? Barcelona-Real Madrid maçının iddaa'da favorisi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tüm yurt için uyarı Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kestiTüm yurt için uyarı! Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kesti#Meteoroloji
Madde madde sosyal güvenlikte değişikliklerMadde madde sosyal güvenlikte değişiklikler#Sigorta
Fatih Terim sonrası sürpriz Hikmet Karaman gelişmesi Torrente rağmen... Sezon sonuna kadar...Fatih Terim sonrası sürpriz Hikmet Karaman gelişmesi! Torrent'e rağmen... "Sezon sonuna kadar..."#Fatih Terim
On binlerce işçi bu haberi bekliyordu İşte zam oranıOn binlerce işçi bu haberi bekliyordu! İşte zam oranı#Türk Metal Sendikası
Yoğun bakımda alarm Hafife almayın... Yeni tedbir önerisiYoğun bakımda alarm! Hafife almayın... Yeni tedbir önerisi#Omikron
Erken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesiErken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesi#Erken Seçim
Site sakinlerine aidat şoku Uzmanlar uyarıyor: DikkatSite sakinlerine aidat şoku! Uzmanlar uyarıyor: Dikkat#Konut
Mikrofonu açık unuttu... Fauciden skandal sözlerMikrofonu açık unuttu... Fauci'den skandal sözler#Fauci
24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi Kripto paralarda neler oluyor24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Hoca seferi başlıyor Bugün yola çıkıyor... Low ve Bilic derken plase...Hoca seferi başlıyor! Bugün yola çıkıyor... Low ve Bilic derken plase...#Fenerbahçe
Altın fiyatlarında kritik gün Gözler saat 16:30daAltın fiyatlarında kritik gün! Gözler saat 16:30'da#Altın
11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti!#Deniz Gökçer
İpleri koparan açıklama Boşanma davası açıyor...İpleri koparan açıklama! Boşanma davası açıyor...#Burcu Kıratlı
Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor 3 gün sonra başlıyorMilyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! 3 gün sonra başlıyor#Memur
Cumhurbaşkanı Erdoğandan fezleke talimatıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan fezleke talimatı#Semra Güzel
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İspanya Süper Kupa'da ilk finalist hangi takım olacak? Barcelona-Real Madrid maçının iddaa'da favorisi...

#Misli.Com#İddaa#El Clasico
İspanya Süper Kupada ilk finalist hangi takım olacak Barcelona-Real Madrid maçının iddaada favorisi...

İspanya futbolunun iki devi, Barcelona ile Real Madrid, Kral Fahd Stadyumu'nda Süper Kupa finaline kalmak için kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İspanya'dan futbol keyfi Misli.com'da bir başka!

Haberin Devamı

İlandır

BARCELONA

Xavi Hernandez yönetiminde 11 resmi maça çıkan Barcelona, bu 11 maçın sadece 5'ini kazanabildi ve Xavi bir El Clasico'da ilk kez TD koltuğunda olacak. İspanya Süper Kupa yarı finalinde rakip Real Madrid...

Suudi Arabistan seyahati öncesinde zorlu maçta oynamaları soru işareti olan Ronald Araujo, Ansu Fati, Frenkie De Jong, Ferran Torres ve Pedri Gonzalez'in son kontrolleri temiz çıktı, maç kadrosunda olacakları açıklandı.

Fiziksel durumları hala soru işareti, dolayısıyla ilk 11 olup olmayacakları belirsizliğini koruyor...

Martin Braithwaite, Sergi Roberto ve Eric Garcia ise sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Xavi'nin sağ bekte tecrübeli isim Dani Alves'le maça başlaması bekleniyor. Sol bekte de Jordi Alba olacak. Stoperde "Pique, Lenglet" ikilisini izleyeceğiz. Hücumun bir kanadında Ousmane Dembele, diğerinde Ansu Fati görev yapacak. Hücum merkezinde Memphis Depay yerine Luuk de Jong görebiliriz.

REAL MADRID

Haberin Devamı

İspanya La Liga'da lider olan, son olarak da Valencia karşısında 4-1 kazanan Real Madrid'de Gareth Bale ve Mariano Diaz dışında eksik yok.

Xavi; "Real Madrid favori ancak kazanıp sezonun kalanı için yeni bir seri başlatmak istiyoruz..." derken, Carlo Ancelotti; "Bu tip maçları oynamayı seviyoruz, denk bir kapışma olacak..." dedi.

Bu sezon oynadığı 25 resmi maçta 30 gol katkısı (22 gol - 8 asist) yapan ve oldukça formda olan Karim Benzema, bir kez daha El Clasico'da Real Madrid'in en önemli silahı olacak.

Benzema'ya kanatlardan desteği Marco Asensio and Vinicius Jr verecek. Orta alanda klasik üçlüyü izleyeceğiz: Modric, Casemiro ve Kroos. Kalede de tartışmasız Thibaut Courtois forma giyecek.

Sakatlıktan yeni çıkan Dani Carvajal yerine sağ bekte Lucas Vazquez'in devam ettiğini göreceğiz. Sol bekte de son 13 lig maçında olduğu gibi, yine Ferland Mendy boy gösterecek. El Clasico'nun gediklisi Marcelo yedek.

İspanya Süper Kupada ilk finalist hangi takım olacak Barcelona-Real Madrid maçının iddaada favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 4 maçın tamamını Real Madrid kazandı! (Goller: Real Madrid 9-3 Barcelona)

Haberin Devamı

- Barcelona, 2 Mart 2019'dan beri El Clasico'da galibiyet yüzü göremedi. (5 maç - 1B 4M)

- Carlo Ancelotti'nin Barcelona'ya rakip olduğu son 8 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik. (Real Madrid & PSG ile...)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EL CLASICO karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu!

%35'lik kesim Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak dev maçta Real Madrid'i finale yakın görüyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Haberin Devamı

İspanya Süper Kupada ilk finalist hangi takım olacak Barcelona-Real Madrid maçının iddaada favorisi...

Dani Alves'in Barcelona formasıyla attığı ilk gol için 25 Ekim 2008'e gidiyoruz! İzleyelim...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#El Clasico

BAKMADAN GEÇME!

Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

 #Omikron
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

#Omikron
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT