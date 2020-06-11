İspanya La Liga ve Portekiz Primeira Liga canlı yayınlarla ve canlı iddaa ile Misli.com'da!

Bu bir ilandır

93 günlük aradan sonra bugün "Sevilla - Real Betis" maçıyla dönecek olan İspanya La Liga ve Porto, Benfica, Sporting gibi dev takımların kıyasıya rekabetine sahne olan Portekiz Primeira Liga canlı yayınlarla ve canlı iddaa ile Misli.com'da sizlerle!

İşte günün maçları...

21:00 PO1 Belenenses - Vitoria Guimaraes

23:00 İS1 Sevilla - Real Betis

23:15 PO1 CD Tondela - Aves

Misli.com'a gel, birbirinden çekişmeli maçları hem canlı izle hem de canlı iddaa oyna!

Barcelona geri dönüşü Mallorca ile yaparken, Atletico Madrid'in zorlu Athletic Bilbao deplasmanı ve Real Madrid'in Eibar'ı konuk edeceği mücadele canlı yayınla Misli.com'da olacak!

Ayrıca, İspanya La Liga'da tüm maçlara TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabileceğini de unutma...

Sporting'in iç sahada Pacos Ferreira'yı konuk edeceği maç, Braga ile Boavista arasındaki nefesleri kesecek karşılaşma, hafta sonu Portekiz Primeira Liga'da CANLI olarak izleyebileceğin maçlardan sadece birkaçı...

Hemen Misli.com'a üye ol, hem İspanya hem de Portekiz'deki keyfe CANLI ortak ol!

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...