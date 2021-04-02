İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao ile Real Sociedad kozlarını paylaşıyor! İşte yayın bilgileri...

İspanya Copa del Rey’deki final heyecanı bu hafta sonu yaşanıyor. Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak finalde Athletic Bilbao ile Real Sociedad kupayı kazanmak için karşılaşacak. Kral Kupası finali, 3 Nisan Cumartesi 22.30’da sadece Tivibu Spor 2’den ekranlara geliyor. Daha önce bu kupayı Athletic Bilbao 24 kez kazanırken, Real Sociedad’ın iki şampiyonluğu bulunuyor

Bundesliga ve Premier Lig’de iki dev maç



İspanya Kral Kupası finalinin dışında bu hafta sonu İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga’da da heyecan dolu iki maç oynanıyor. 61 puanla Bundesliga’da zirvede yer alan Bayern Münih, deplasmanda 57 puanla ikinci sıradaki RedBull Leipzig’e konuk oluyor. 3 Nisan Cumartesi 19.30’da başlayacak mücadele, Tivibu 74. Kanal’daki S Sport 2’den yayınlanıyor. İngiltere Premier Ligi’ndeki Arsenal-Liverpool karşılaşması ise aynı gün 22.00’de Tivibu 73. Kanal’daki S Sport’tan ekranlara geliyor. Hollanda Ligi’ndeki Twente-Vitesse, PSV Eindhoven-Heracles, Heerenveen-Ajax, Belçika Ligi’ndeki Kortrijk-Club Brugge ve Cercle Brugge-Beerschot mücadeleleri ise sadece Tivibu Spor 3 ve Tivibu Spor 4’ten izlenebilecek.

Fenerbahçe, Karşıyaka’yı konuk ediyor



Futbolun yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi’ndeki A.Petkim-Tofaş, Gaziantep-Darüşşafaka, Fethiye Bld-Türk Telekom, Ormanspor-Büyükçekmece, Galatasaray-Afyon Bld, Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-P.Karşıyaka ve Bursaspor-Anadolu Efes maçları şifresiz olarak Tivibu Spor 2’den seyirciyle buluşacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’deki çeyrek final eşleşmelerindeki Galatasaray-Botaş ve Aydın-Mersin Bld karşılaşmaları da şifresiz Tivibu Spor’da olacak.