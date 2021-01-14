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Spor Arena
Haber Giriş: 14.01.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

İsmail Yüksek kimdir nereli kaç yaşında? İşte, oynadığı mevki ve kariyeri hakkında bilgiler

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İsmail Yüksek kimdir nereli kaç yaşında? İşte, oynadığı mevki ve kariyeri hakkında bilgiler
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İsmail Yüksek yeniden Fenerbahçe kadrosuna döndükten sonra biyografisi ile araştırılmaya başlandı. 2020 Ağustos ayında Gölcükspor'dan 65 bin Euro bedelle transfer edilen İsmail Yüksek, hemen akabinde Balıkesirspor'a yarım sezonluk kiralanmıştı. İsmail Yüksek devre arasında takıma yeniden katıldı. Peki, İsmail Yüksek kimdir nereli kaç yaşında? İşte, oynadığı mevki ve kariyeri hakkında bilgiler

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Bursaspor (-2012), Bursa Merinosspor (2012-2015), Yeşil Bursa (2015-2016), Yıldırım Belediyesi Jimnastikspor (2016-2017), Bursa Yıldırım Spor (2017-2018) kariyerlerinin ardından 2018 yılında Gölcükspor'a transfer olan İsmail Yüksek, 2020 yılında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bedelle transfer oldu. 

Balıkesirspor'da yarım dönem kiralık oynadıktan sonra geri dönen 1,83 boyundaki oyuncu, merkez orta saha ve ön libero mervkilerinde forma giyebilmektedir.

 

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