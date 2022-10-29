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İsmail Köybaşı coştu, Göztepe farka koştu

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#Göztepe#Denizlispor#Spor Toto 1. Lig
İsmail Köybaşı coştu, Göztepe farka koştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 21:11

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Ege temsilcisinde 2 gol atan İsmail Köybaşı maça damga vurdu.

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Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.

Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 15 ve 58. dakikalarda İsmail Köybaşı, 22. dakikada Kenneth Obinna Mamah, 69. dakikada Marko Kvasina ve 83. dakikada Ajdin Hasic'den geldi.

Konuk ekipte müsabakanın 54. dakikasında Abdülkadir Sünger kırmızı kart gördü.

GÖZTEPE TARAFTARINDAN 29 EKİM KOREOGRAFİSİ

Göztepe taraftarı, Denizlispor karşılaşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için muhteşem bir koreografiye imza attı.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Göztepe’nin Denizlispor’u ağırladı. Maç öncesinde Göztepe taraftarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kale arkasında bir koreografi hazırladı.

Seremoni esnasında açılan koreografide “Biz Cumhuriyeti böyle kazandık” yazısını ve fotoğrafına yer verilirken, daha sonra Göztepe taraftarı bir baba ile oğlunun resmedildiği, “Bizler yaşatacağız” yazısının yer aldığı ikinci bir dev pankart açıldı. Bu anlara diğer tribünlerde bulunan binlerce Göztepe taraftarı alkışlarla karşılık verirken, bazı taraftarlar da stadyumdaki atmosferi cep telefonlarıyla görüntüledi.

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İsmail Köybaşı coştu, Göztepe farka koştu

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#Göztepe#Denizlispor#Spor Toto 1. Lig

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