İsmail Kartal'ın doğum günü ne zaman, kaç yaşında? İsmail Kartal kimdir, nereli?

İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.
Futbolculuk Kariyeri:
- Futbola 1978 yılında Anadolu Kavağı Spor'da başladı.
- Daha sonra sırasıyla Sarıyer, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Adanaspor ve Denizlispor takımlarında forma giydi.
- 1982 yılında ilk kez Türkiye millî futbol takımına çağrıldı ve 6 kez A Milli Futbol Takımı forması giydi.
Antrenörlük Kariyeri:
- Antrenörlük hayatına 2000 yılında Kardemir Karabükspor'da başladı.
- Daha sonra sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.
- Fenerbahçe ile 2014-2015 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
- 2021 yılında Türkiye Kupası'nı kazandı.