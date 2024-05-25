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İsmail Kartal'ın doğum günü ne zaman, kaç yaşında? İsmail Kartal kimdir, nereli?

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İsmail Kartalın doğum günü ne zaman, kaç yaşında İsmail Kartal kimdir, nereli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 15:48

İsmail Kartal doğum günü ile araştırılan isim olmaya başladı. Fenerbahçe kariyeri boyunca 235 karşılaşmaya çıkan İsmail Kartal, akabinde Denizlispor ve Adanaspor kariyerlerini de tattı. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe altyapısında antrenör olarak göreve başlayan Kartal, ilk Fenerbahçe Teknik Direktörlük kariyerini ise 2014 yılında yaşadı. Peki, İsmail Kartal kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Kartal'ın doğum günü ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.

Futbolculuk Kariyeri:

  • Futbola 1978 yılında Anadolu Kavağı Spor'da başladı.
  • Daha sonra sırasıyla Sarıyer, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Adanaspor ve Denizlispor takımlarında forma giydi.
  • 1982 yılında ilk kez Türkiye millî futbol takımına çağrıldı ve 6 kez A Milli Futbol Takımı forması giydi.

Antrenörlük Kariyeri:

  • Antrenörlük hayatına 2000 yılında Kardemir Karabükspor'da başladı.
  • Daha sonra sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.
  • Fenerbahçe ile 2014-2015 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
  • 2021 yılında Türkiye Kupası'nı kazandı.
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