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GeriFutbol İsmail Kartal: Hakeme sadece 'bu ağır oldu, yazıklar olsun' dedim
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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

İsmail Kartal: Hakeme sadece 'bu ağır oldu, yazıklar olsun' dedim

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İsmail Kartal: Hakeme sadece 'bu ağır oldu, yazıklar olsun' dedim
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Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, 4-3'lük Galatasaray maçında kırmızı kart gördüğü için stat dışında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal şunları söyledi:

"Oyuncularım sisteme ve taktiğe göre mücadele ediyor. Oyun olarak ligin 5-6 takımından biriyiz ama puan olarak o seviyede değiliz. Yaşanan sakatlıklar, hastalıklar zor duruma soktu bizi.

Antrenörlük hayatımda ilk kez kırmızı kart gördüm. Hocam niye takdir haklarınızı bu kadar rakip takımdan kullanıyorsunuz? Oyuncularımı niye bu kadar baskı altında bırakıyorsunuz?. Bizim de emeklerimiz var, yazık günah, bu ağır oldu, yazıklar olsun' dedim, söylediğim bu. Bunun üstüne bana kırmızı kart gösterdiler. Bu kadar hastalık ve sakatlıkla mücadele ediyoruz, bunu söyleyemeyecek miyiz? Biz de insanız."

İsmail Kartal: Hakeme sadece bu ağır oldu, yazıklar olsun dedim

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