İskoçya'da inanılmaz olay! Yedek kaleci forvet olarak oyuna girdi, harika bir gol attı

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İskoçya Championship 18. hafta maçında dün akşam lider Raith Rovers ile son sıralardaki Arbroath karşı karşıya geldi.

Raith Rovers deplasmanına sakatlıklar sebebiyle yalnızca 4 yedekle (3 oyuncu ve 1 kaleci) çıkan Arbroath, 2-0 geriye düştüğü maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

Raith Rovers, 34. dakikada Dylan Easton'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip bitirdi.

YEDEKTEKİ 4 OYUNCU SAHAYA SÜRÜLDÜ! YEDEK KALECİ FORVET OLARAK GİRDİ

Arbroath'ta 9. dakikada sakatlanan Thomas O'Brien'ın yerine Darren Lyon oyuna girdi. İkinci yarının başında ise diğer yedek futbolcular Philipp Kenan Dunnwald ve Keaghan Jacobs oyuna dahil oldu.

Raith Rovers deplasmanına üç oyuncu ve bir kaleci yedeğiyle çıkan Arbroath'ta teknik direktör Jim McIntyre, 58. dakikada sakarlanan Aaron Steele'nin yerine yedek kaleci Alasdair Adams'ı oyuna sürdü.

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OYUNA GİREN YEDEK KALECİDEN İNANILMAZ GOL

58. dakikada oyuna giren yedek kaleci Alasdair Adams, 76. dakikada yaklaşık 30 metreden sert bir şut çekti ve rakip fileleri sarstı.

Yedek kalecisinden gelen golle maça tutunan Arbroath, 81. dakikada Leighton McIntosh'un penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Raith Rovers, 41 puanla liderliğini sürdürdü. Arbroath ise 17 puanla 10 takımlı ligde 9. sıradaki yerini korudu.

İskoçya Championship ekibi Arbroath, Raith Rovers maçına 4 yedekle çıktı.



Sakatlıklar maç boyu yakalarından düşmedi; dakikalar 46'yı gösterdiğinde 3 değişiklik yapılmıştı.



58'de yedek kaleci Ali Adams da oyuna forvet olarak girmek zorunda kaldı ve... pic.twitter.com/yBoD6Ub3q8 — Spor Arena (@sporarena) December 31, 2023

DAHA ÖNCE DE GOL ATMIŞ

Yedek kaleci olmasına rağmen oyuna giren ve harika bir gol atan Alasdair Adams, daha önce de gol sevinci yaşamıştı.

32 yaşındaki kaleci, 2020 yılında İskoçya'da bir alt lig maçında 50 metreden kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturmuştu.

"FIRSAT BULURSAM GİDER GOL ATARIM"

Antrenmanlarda sık sık gol attığı bilinen Alasdair Adams, sezon başında verdiği bir röportajda; "Bir fırsat bulursam gidip gol atmayı denerim." demişti.