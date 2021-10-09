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İskenderunspor, Riekerink'in ilk maçında farklı kazandı

#TFF 3. Lig#İskenderunspor#Jan Olde Riekerink
İskenderunspor, Riekerinkin ilk maçında farklı kazandı

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’un 6’ncı hafta karşılaşmasında İskenderunspor, kendi evinde Iğdır FK’yı 4-1 mağlup etti. Ümit Karan'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Jan Olde Riekerink ilk maçını farklı kazandı.

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STAT:  5 Temmuz

HAKEMLER: Nabi İzci (xxx), Recep İlker Kor (xxx), Metin Ekren (xxx)

İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can (xxx) - Recep (xxx), İsmail (xxx), Abdurrahman (xxx) (Dk 85 Osman), Emre (xxx) (Dk 88 Hakan)  Enes (xxx) (Dk 76 Burak), Ahmet (xxx), Onur (xxx), Ethem Ercan (xxx), Fadıl (xxx), İrfan (xxx) (Dk 80 Murat)

IĞDIR FK: Alişan (xx), Polat  (xx), (Dk 42 Hasan x) (Dk 61 Ender x) İlker (xx),(Dk 46 Suat xx) Muhammet (xx), Mahsun (xx),(Dk 72 Mahsun x) Savaş (xx), Mesut (xx), Arif (xx), Abdullah (xx), Eyüp (xx), (Dk 46 Hakan xx) Batuhan (xx)

GOLLER: Dk. 42 Enes, Dk. 46 Emre, Dk. 70 Ethem, Dk. 85 Burak (İskenderunspor), Dk. 87 Batuhan (Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Ethem (İskenderunspor), Arif, Batuhan, Hakan (Iğdır FK)

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım, 42nci dakikada Enes’in golü ile 1-0 önde tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46ncı dakikada Emre ile farkı ikiye çıkarttı. 70inci dakikada Ethem ve 85inci dakikada Burak’ın golleriyle ev sahibi ekip, skoru 4-0’a getirdi. Konuk takım Iğdır FK, 87nci dakikada Butahan ile gol buldu ve farkı 3’e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İskenderunspor, evinde Iğdır FK’yı 4-1 mağlup etti.

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İskenderunspor, Riekerinkin ilk maçında farklı kazandı

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#TFF 3. Lig#İskenderunspor#Jan Olde Riekerink