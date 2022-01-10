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Işıtan Gün kimdir? Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün'ün biyografisi

#Işıtan Gün#Işıtan Gün Kimdir#Işıtan Gün Nereli
Işıtan Gün kimdir Fortuna Sittardın Başkanı Işıtan Günün biyografisi

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi ve Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, söylemleri ile dikkat çekiyor. Galatasaray'da yaşanılan olayları ele alan Işıtan Gün, hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler ile araştırılmaya başlandı. Peki, Işıtan Gün kimdir? Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün'ün biyografisi

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Işıtan Gün, 1975 yılında dünyaya geldi Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York’ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD’de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye’ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı. Işıtan Gün, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev aldı. 2016 yılından beri Fortuna Sittard’ın başkanlığı yapıyor.

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