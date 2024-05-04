Ipswich Town, Premier Lig'de! Hull City play-off'a kalamadı

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İngiltere Championship'te 46. ve son hafta maçları aynı anda oynandı. Haftaya ikinci sırada giren Ipswich Town, Blackburn Rovers'ı 2-0 mağlup edip sezonu ikinci sırada tamamladı ve Leicester City'den sonra Premier Lig bileti aldı.

HULL CITY PLAY-OFF'A KALAMADI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftaya kadar sürdürdüğü play-off mücadelesinde başarılı olamadı. Hull City, deplasmanda Plymouth'a 1-0 mağlup olup sezonu 7. sırada tamamladı.

Leeds United, Southampton, Okay Yokuşlu'nun forma giydiği West Bromwich ve Norwich City, play-off yoluyla Premier Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

KÜME DÜŞENLER

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Championship'te sezonu son 3 sırada tamamlayan Birmingham, Huddersfield ve Rotherham United ise alt lige düştü.