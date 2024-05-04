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Ipswich Town, Premier Lig'de! Hull City play-off'a kalamadı

Güncelleme Tarihi:

#Championship#Hull City#Ipswich Town
Ipswich Town, Premier Ligde Hull City play-offa kalamadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 16:44

İngiltere Championship'te son hafta maçları oynandı. Ipswich Town, sezonu Leicester City'nin arkasında ikinci sırada tamamlayıp Premier Lig bileti alırken play-off'a kalan takımlar da belli oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, play-off potasına giremedi.

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İngiltere Championship'te 46. ve son hafta maçları aynı anda oynandı. Haftaya ikinci sırada giren Ipswich Town, Blackburn Rovers'ı 2-0 mağlup edip sezonu ikinci sırada tamamladı ve Leicester City'den sonra Premier Lig bileti aldı.

Ipswich Town, Premier Ligde Hull City play-offa kalamadı

HULL CITY PLAY-OFF'A KALAMADI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftaya kadar sürdürdüğü play-off mücadelesinde başarılı olamadı. Hull City, deplasmanda Plymouth'a 1-0 mağlup olup sezonu 7. sırada tamamladı.

Leeds United, Southampton, Okay Yokuşlu'nun forma giydiği West Bromwich ve Norwich City, play-off yoluyla Premier Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

KÜME DÜŞENLER

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Championship'te sezonu son 3 sırada tamamlayan Birmingham, Huddersfield ve Rotherham United ise alt lige düştü.

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#Championship#Hull City#Ipswich Town

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