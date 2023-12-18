İpler bir anda gerildi! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Henry Onyekuru'ya çok ağır ifadeler! 'Hadsiz ve nankör!'

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Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlamıştı. O dönem kadrosunda birçok önemli ismi barındıran Mavi Şimşekler'de dikkat çeken futbolculardan biri de Henry Onyekuru olmuştu. Adana Demirspor formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Nijeryalı yıldız, sezon başında takımdan ayrılmıştı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Fayha'ya imza atan Henry Onyekuru için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan çarpıcı bir açıklama gelmişti.

"EKMEK YEDİĞİN YERE İHANET EDEMEZSİN"





TRT Spor'a konuşan Sancak, "Emre Akbaba çok namuslu bir çocuk, onun yaptığı hata. Geçen sene oynadığı maçta çok iyiydi, Galatasaraylı taraftarlar yuhalamıştı. Onyekuru alkışlanmıştı. Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ondan sonra zaten Onyekuru'yu sattım. Soyunma odasında ağzıma geleni söylemiştim ona. Sen benden ekmek yiyorsun, ihanet edemezsin. Soyunma odasında tebrik edebilirsin ama sahada olmaz. Başka bir takımla şampiyonluk yarışında olan ekibin kalecisiyle saha ortasında eğlenemez, sarılamazsın." ifadelerini kullanmıştı.

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ONYEKURU: "OYUNCULARIN MAAŞINI ÖDEYİN SAYIN BAŞKAN"





Henry Onyekuru, Murat Sancak'ın sarf ettiği sözlere ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. 26 yaşındaki futbolcu, Sancak'ın konuşma videosunun yer aldığı Instagram hikayesinde, "Hala benim adımı konuşmak yerine oyuncuların maaşını ödemek nasıl olur sayın başkan." sözlerini kullandı.

Bu paylaşım sosyal medyanın gündemine otururken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, X hesabı üzerinden çok ağır ifadelerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

SANCAK: "HADSİZ VE NANKÖR"





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Onyekuru'ya cevap veren Sancak, "O şeref yoksunu, hadsiz ve nankör Henry'e sorarım; senin alacağın var mı ki başkasının alacağı kalsın? Ama merak etmesin, kulübü dahil bütün dünya kulüplerine ne karaktersiz olduğunu videosuyla duyuracağız. Nokta." dedi.

İki isim arasındaki gerilim, kamuoyunda en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.