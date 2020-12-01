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Haber Giriş: 01.12.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

IOC Başkanı Thomas Bach, seçime tek aday olarak girecek

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IOC Başkanı Thomas Bach, seçime tek aday olarak girecek
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), mevcut başkan Thomas Bach'ın seçime tek aday olarak gireceğini açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana görevde bulunan Bach'ın Mart 2021'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde tek aday olacağı duyuruldu.

Sekiz yıllık ilk görev süresi 2021'de dolacak Alman Thomas Bach'ın ikinci başkanlık dönemi ise 4 sene sürecek.

IOC Başkanı Thomas Bach, seçime tek aday olarak girecek

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