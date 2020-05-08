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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Interli futbolcuların corona virüsü testleri negatif çıktı

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Interli futbolcuların corona virüsü testleri negatif çıktı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcularda pozitif vakaya rastlanmadığı ve bireysel antrenmanların başlayacağı belirtildi.

Futbolcuların ve kulüp çalışanlarının sağlığının korunması için azami dikkat gösterildiği kaydedildi.

İtalya'da takımlar antrenmanlara dönmeden önce oyuncularını Kovid-19 testinden geçirmeye başlamış, Torino, Fiorentina ve Sampdoria'da pozitif vakalar tespit edilmişti.

 

Interli futbolcuların corona virüsü testleri negatif çıktı

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