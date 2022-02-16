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Inter'de Çalhanoğlu ilk 11'de başlar mı? Liverpool'da eksik var mı? Dev maçın iddaa'da favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Şampiyonlar Ligi
Interde Çalhanoğlu ilk 11de başlar mı Liverpoolda eksik var mı Dev maçın iddaada favorisi...

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter, Giuseppe Meazza'da Liverpool'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

INTER

Juventus'un geride kaldığı Serie A şampiyonluk yarışında Milan ve Napoli ile zirve için yarışan Inter; Devler Ligi'nde ise, D Grubu'nda Real Madrid'in gerisinde kalıp ikinci sırada yer almıştı.

Orta alanın önemli ismi Nicolo Barella cezalı; sol kanatta görev yapan Robin Gosens ve hücum alternatiflerinden Joaquin Correa sakat.

İtalyan kaynaklar milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu "Vidal & Brozovic" orta saha ikilisinin önünde, "Dzeko & Martinez" forvet hattının arkasında konumlandırmış durumda.

Orta 5'linin bir kanadında Denzel Dumfries, diğerinde Ivan Perisic forma giyecek.

TD Simone Inzaghi savunmayı "Skriniar, De Vrij & Bastoni" şeklinde oluşturacak, eldivenleri Samir Handanovic'e emanet edecek.

LIVERPOOL

Premier Lig'de son 4 maçını kazanıp lider Manchester City'nin 9 puan gerisine yanaşan (1 maçı da eksik) Liverpool'un deplasman kafilesinde göze çarpan bir eksik yok.

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Jordan Henderson son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, İtalya yolculuğunda yer aldı, durumu maç saati netleşecek.

"Kırmızılar" Devler Ligi'nin B Grubu'nda 6/6 yapıp 18 puanla zirveyi parsellemişti, Mohamed Salah attığı 7 golle dikkat çekmişti.

TD Jürgen Klopp, Barella'nın yokluğunun kendileri adına avantaj olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtip; "Yarın kim oynayacak? Arturo Vidal mı? Büyük tecrübe, büyük oyuncu. Pek bir fark hissedeceklerini sanmıyorum..." dedi.

Sakatlığını atlatıp son haftalarda takıma yavaş yavaş geri dönen Robert Firmino yerine hücum merkezinde Diogo Jota izleyebiliriz.

Savunmanın sağında Trent Alexander-Arnold, ortasında "Matip & Van Dijk", solunda Andrew Robertson forma giyecek.

Interde Çalhanoğlu ilk 11de başlar mı Liverpoolda eksik var mı Dev maçın iddaada favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter'in iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Liverpool bu sezon deplasmanda oynadığı 19 resmi maçın hiçbirinde ilk yarıyı geride kapatmadı! (10 İY2 - 9 İYX)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Inter ile Liverpool'u karşı karşıya getirecek bu Şampiyonlar Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,47 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,58'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,55 iken Misli.com'da 1,67!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu!

%21'lik Jürgen Klopp ve öğrencilerinden İtalya'da galibiyet bekliyor...

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%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla ilk maçında 1 gol atıp 3 asist yapmıştı! Hatırlayalım...

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#Misli.Com#İddaa#Şampiyonlar Ligi

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