İnter Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Büyük mücadele!

İnter Milan maçı için geri sayım başladı. Şu ana kadar 184 kez karşı karşıya gelen İnter ve Milan, derbi mücadelesinde 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, San Siro Stadyumu'nda oynanacak olan İnter Milan maçı öncesi merak edilen bazı bilgiler

İNTER MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Seri A'nın 23. Hafta mücadelesinde İnter, Milan'ı konuk edecek. 9 Şubat Pazar günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Bu ligde Inter evinde 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 15 maçtır kaybetmiyor.

Bu ligde Milan toplamda 5 maçtır kaybetmiyor.