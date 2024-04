Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi’ne çeyrek finalde veda etti! Messi, Suarez, Alba fayda etmedi...

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında MLS ekibi Inter Miami, deplasmanda Meksika temsilcisi Monterrey ile Estadio BBVA’da karşılaştı.

Müsabakada Meksika ekibi 31. dakikada Brandon Vazquez, 58. dakikada German Bertarame ve 64. dakikada da Jesus Gallardo’nun attığı gollerle 3-0 öne geçerken, Inter Miami ise Jordi Alba’nın 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 85. dakikasında Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin ortasında Paraguaylı oyuncu Diego Gomez skoru 3-1’e getirse de ABD takımının tur atlaması için yeterli olmadı.

İlk maçı da evinde 2-1 kaybeden Inter Miami, toplamda 5-2’lik skorla yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Inter Miami, Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba gibi futbolcuları transfer edip kurduğu iddialı kadroyla adından söz ettirmişti.

