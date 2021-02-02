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HaberlerSpor Haberleriİnter Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın.. İşte maç önü notları
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Spor Arena
Haber Giriş: 02.02.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

İnter Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın.. İşte maç önü notları

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İnter Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın.. İşte maç önü notları
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İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile Juventus kupada kozlarını paylaşıyor. İki ekip arasında son oynanan mücadele 2-0 Inter galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki İnter Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Ev sahibi Inter, Milan'ı saf dışı bırakarak adını son dörde yazdırmıştı. Serie A'da liderin 2 puan gerisinde yer alan lacivert siyahlılar ligde son maçında Benevento'yu 4-0 ile geçti. Martinezli ve Arturo Vidalli kadrosu ile Inter zorlu maçta final biletini almak istiyor. Konuk Juventus ise çeyrek finalde SPAL engelini 4-0 ile geçti. Ligde de zirve mücadelesini sürdüren Torino ekibi, Sampdoria'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İNTER JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter Juventus mücadelesi bu akşam 22:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

INTER - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER:

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Brozovic, Vidal, Barella, Darmian, Young, Martinez, Sanchez

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro, Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie, Kulusevski, Cristiano Ronaldo

 

 

JUVENTUS-INTER RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Juventus-Inter rövanş maçı 9 Şubat Salı günü Siyah Beyazlı ekibin evi Allianz Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde Napoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek.

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