İnter Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın.. İşte maç önü notları

Ev sahibi Inter, Milan'ı saf dışı bırakarak adını son dörde yazdırmıştı. Serie A'da liderin 2 puan gerisinde yer alan lacivert siyahlılar ligde son maçında Benevento'yu 4-0 ile geçti. Martinezli ve Arturo Vidalli kadrosu ile Inter zorlu maçta final biletini almak istiyor. Konuk Juventus ise çeyrek finalde SPAL engelini 4-0 ile geçti. Ligde de zirve mücadelesini sürdüren Torino ekibi, Sampdoria'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İNTER JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter Juventus mücadelesi bu akşam 22:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

INTER - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER:

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Brozovic, Vidal, Barella, Darmian, Young, Martinez, Sanchez

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro, Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie, Kulusevski, Cristiano Ronaldo

JUVENTUS-INTER RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Juventus-Inter rövanş maçı 9 Şubat Salı günü Siyah Beyazlı ekibin evi Allianz Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde Napoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek.