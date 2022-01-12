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İnter Juventus maçı ile İtalya Ligi'nde Süper Kupa mücadelesi izleyicilerle buluşacak. İnter karşısında çıktığı son 10 karşılaşmadan sadece 1 kez mağlup ayrılan Juventus, 5 karşılaşmayı galibiyet, 4 karşılaşmayı ise beraberlikle sonuçlandırdı. Peki, İnter Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

İNTER JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Süper Kupası kapsamında oynanacak İnter Juventus maçı, 12 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'da ekrana gelecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.